На сайте Рады опубликован список депутатов новой группы, "которую никто не финансирует"

В частности, в группу вошли: Евгений Балицкий (уполномоченный представитель группы), Александр Бобков, Сергей Брайко, Геннадий Васильев, Александр Васильев, Владимир Вечерко, Александр Голуб, Анатолий Гончаров, Сергей Гончаров, Сергей Горохов, Григорий Груба, Виталий Грушевский (уполномоченный представитель группы), Анатолий Денисенко, Виталина Дзоз, Александр Зубчевский, Александр Козуб, Владимир Кудря, Владислав Лукьянов, Валентина Лютикова, Владимир Медяник, Лев Миримский, Евгений Мураев, Владимир Олийнык, Михаил Опанащенко, Олег Параскив, Таисия Повалий, Александр Присяжнюк (уполномоченный представитель группы), Василий Самойленко, Руслан Скарбовийчук, Владимир Струк, Виктор Тихонов, Владимир Чуб.

Как сообщал УНИАН, 2 июля председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил, что в парламенте создана депутатская группа “За мир и стабильность”, в состав которой вошли 32 депутата.

Читайте такжеСМИ: Новая депутатская группа в парламенте будет работать на РоссиюВ комментарии журналистам один из координаторов новой депутатской группы Грушевский заявил, что до парламентских выборов на базе группы будет создан политический проект.

На неоднократные вопросы журналистов, соответствует ли действительности информация о том, что создание группы и ее будущую деятельность будет финансировать объявлен в розыск харьковский бизнесмен Сергей Курченко, Грушевский отметил, что журналистов интересует “кто платит, кто финансирует, а не вопрос, как решить кризис в Украине”. Он заявил, что депутатскую группу “никто не финансирует”.

Читайте такжеВо фракции ПР раскол: ее ряды покинули Повалий, Олийнык и еще 18 нардеповПеред этим лидер фракции КПУ Петр Симоненко в комментарии журналистам назвал “предателями” депутатов, которые покинули фракцию Компартии и вошли в группу “За мир и стабильность”, а также заявил, что эта группа создана Курченко”.

“Курченко вложил десятки миллионов, чтобы создать эту группу и договариваться с нынешней властью”, - сказал Симоненко.