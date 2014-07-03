СМИ: Убытки от боев на Луганщине значительно превысили миллиард гривен
15:31, 03 июля 2014Политика
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В областной государственной администрации подсчитали убытки от боев на Луганщине - называется сумма в более чем 1 миллиард 300 миллионов гривен.
В ОГА посчитали убытки от боев / 2+2
При этом больше всего средств пойдет на восстановление объектов инфраструктуры, ведь уже сейчас немало людей на Луганщине остались без воды и газа, сообщается в материале Радио Свобода.
Читайте такжеСилы АТО захватили установку "Град", из которой боевики обстреляли поселок Станица ЛуганскаяТакже в сообщении сказано, что более двух миллионов потребуется на восстановление объектов здравоохранения, еще более 6 миллионов - это убытки от разрушения учреждений социальной защиты.
В целом чиновники насчитали более 100 объектов, которые нуждаются в восстановлении. Поскольку активная фаза АТО продолжается, то цифры, которые демонстрируют убытки, далеки от окончательных.
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