Тарута: Юг Донецкой области - зона безопасности

Об этом губернатор Сергей Тарута заявил сегодня в Мариуполе, отвечая на вопросы журналистов городских СМИ, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Говоря о путях выхода из сложившейся в Донбассе ситуации, глава региона подчеркнул, что выступает за конструктивный диалог с протестующими.

Читайте такжеПереселенцы из зоны АТО выезжают в соседние районы Донетчины - ОГА"В то же время мы будем пресекать любые нарушения порядка", - заявил Тарута.

Председатель облгосадминистрации отметил, что сейчас юг области является зоной безопасности. Благоприятная ситуация складывается и в западной части региона.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за время активной деятельности террористов погибло, по частичным данным, около 160 мирных жителей.