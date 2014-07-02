Тарута: Юг Донецкой области - зона безопасности

21:44, 02 июля 2014
Политика
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Юг Донецкой области является сейчас зоной безопасности, благоприятная ситуация и в западной части региона.

Тарута рассказал, где на Донетчине безопасно / Фото УНИАН

Об этом губернатор Сергей Тарута заявил сегодня в Мариуполе, отвечая на вопросы журналистов городских СМИ, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Говоря о путях выхода из сложившейся в Донбассе ситуации, глава региона подчеркнул, что выступает за конструктивный диалог с протестующими. 

Читайте такжеПереселенцы из зоны АТО выезжают в соседние районы Донетчины - ОГА"В то же время мы будем пресекать любые нарушения порядка", - заявил Тарута. 

Председатель облгосадминистрации отметил, что сейчас юг области является зоной безопасности. Благоприятная ситуация складывается и в западной части региона.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за время активной деятельности террористов погибло, по частичным данным, около 160 мирных жителей.

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