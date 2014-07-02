Тарута: Юг Донецкой области - зона безопасности
Юг Донецкой области является сейчас зоной безопасности, благоприятная ситуация и в западной части региона.
Об этом губернатор Сергей Тарута заявил сегодня в Мариуполе, отвечая на вопросы журналистов городских СМИ, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
Говоря о путях выхода из сложившейся в Донбассе ситуации, глава региона подчеркнул, что выступает за конструктивный диалог с протестующими.
Читайте такжеПереселенцы из зоны АТО выезжают в соседние районы Донетчины - ОГА"В то же время мы будем пресекать любые нарушения порядка", - заявил Тарута.
Председатель облгосадминистрации отметил, что сейчас юг области является зоной безопасности. Благоприятная ситуация складывается и в западной части региона.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области за время активной деятельности террористов погибло, по частичным данным, около 160 мирных жителей.