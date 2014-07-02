Климкин высмеял российское телевидение

"Роств говорит, что ЕС и РФ вызвали меня, чтобы Украина возобновила прекращения огня. А может это коллегу Лаврова вызвали, чтобы РФ прекратила агрессию?" - Климкин написал на своей странице в Твиттере, комментируя такую информацию.

Как известно, в среду в Берлине состоялись четырехсторонние переговоры по вопросам урегулирования кризиса с участием министров Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Франции Лорана Фабиуса, Климкина и России Сергея Лаврова.