Климкин высмеял российское телевидение
21:38, 02 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высмеял российское телевидение, которое сообщило, что якобы его вызвали в Берлин, чтобы Украина возобновила прекращения огня.
Reuters
"Роств говорит, что ЕС и РФ вызвали меня, чтобы Украина возобновила прекращения огня. А может это коллегу Лаврова вызвали, чтобы РФ прекратила агрессию?" - Климкин написал на своей странице в Твиттере, комментируя такую информацию.
Как известно, в среду в Берлине состоялись четырехсторонние переговоры по вопросам урегулирования кризиса с участием министров Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Франции Лорана Фабиуса, Климкина и России Сергея Лаврова.
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