Депутат Бундестага: Российские дипломаты угрожают войной в случае введения санкций против РФ

Об этом немецкий политик, известная активной позицией по Украине, написала на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеСовет постпредов ЕС вернется к вопросу третьей фазы санкций против России за неделю«Почему ЕС не решает с санкциями? В политическом Берлине хорошо информированные источники рассказывают, что высокие российские дипломаты открыто угрожают, что Россия, в случае серьезных санкций, будет чувствовать себя полностью свободной и пойдет прямо на Украину... Если это правда, это объясняет так много”, - пересказала Бек информацию, которая „ходит” по политическим коридорам в Германии.