Депутат Бундестага: Российские дипломаты угрожают войной в случае введения санкций против РФ
21:32, 02 июля 2014Политика
0
Депутат немецкого Бундестага Марилуиз Бек (Marieluise Beck) говорит, что информированные источники рассказывают об угрозах со стороны России прямо вторгнуться в Украину в случае введения санкций со стороны ЕС.
Российские дипломаты угрожают войной Украине
Об этом немецкий политик, известная активной позицией по Украине, написала на своей странице в Фейсбуке.
Читайте такжеСовет постпредов ЕС вернется к вопросу третьей фазы санкций против России за неделю«Почему ЕС не решает с санкциями? В политическом Берлине хорошо информированные источники рассказывают, что высокие российские дипломаты открыто угрожают, что Россия, в случае серьезных санкций, будет чувствовать себя полностью свободной и пойдет прямо на Украину... Если это правда, это объясняет так много”, - пересказала Бек информацию, которая „ходит” по политическим коридорам в Германии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter