Назначена дата второго аукциона по продаже автомобилей cекретариата Кабмина

Об этом сказал министр Кабинета Министров Остап Семерак, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

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По словам Остапа Семерака, подано 120 заявок на приобретение автомобилей от 64 лиц.

Министр напомнил, что на продажу выставлены 64 автомобиля, оставшиеся после первого аукциона, который состоялся 6 июня. Тогда было выручено 1,65 млн грн. "За все автомобили, которые были приобретены, новыми владельцами перечислены средства на счет автопредприятия Кабинета Министров, которое сразу же перечислило их в государственный бюджет", – рассказал правительственный чиновник.

Министр отметил, что правительство выполнило свое обещание относительно первого этапа реализации избыточного имущества секретариата Кабмина.

Второй аукцион состоится по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 55, в помещении Киевского отделения Торгово-промышленной палаты в 11.00.