Румыния первой из стран ЕС ратифицировала СА Украины, Грузии и Молдовы

За ратификацию этого документа проголосовали 284 депутата, 1 воздержался и 1 выступил против, сообщает NOI.MD со ссылкой на Agerpres.

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"Я очень рад, что Румыния является первой страной, прошедшей процедуру ратификации Соглашения. На мой взгляд, это историческое событие, значение которого мы сегодня осознаем не до конца", - сказал премьер-министр Румынии Виктор Понта.

Министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян, в свою очередь, заявил, что СА с ЕС окажет положительное влияние на экономику в плане экспорта и роста зарплат. "Мы хотим, чтобы Румыния была первым государством, ратифицировавшим Соглашение", - добавил Титус Корлэцян.

Напомним, сегодня парламент Молдовы на заседании ратифицировал СА с Евросоюзом.