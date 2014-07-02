Молдова ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС

За ратификацию документа в ходе специального заседания парламента поименно проголосовали 59 депутатов (при 51 необходимом), против - 4, передает evz.md.

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Депутаты коммунистической партии покинули зал заседаний перед началом процедуры голосования, поскольку они выступают категорически против СА с Евросоюзом.

В свою очередь комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле приветствовал ратификацию парламентом Молдовы СА с ЕС. "Приветствую скорую ратификацию Соглашения об ассоциации – важный шаг в направлении имплементации и предоставлении гражданам очевидных преимуществ", - написал Штефан Фюле на своей странице в "Твиттере".

СА, подписанное 27 июня, заключено на неопределенный срок и вступает в силу в первый день второго месяца после даты подачи последнего инструмента ратификации или утверждения. ЕС и Молдова договорились применять временно настоящее соглашение до его ратификации всеми государствами Евросоюза.