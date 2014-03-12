Суд в Москве заочно арестовал Яроша

Об этом сообщает агентство РАПСИ из зала суда.

Яроша обвиняли в призывах к экстремистской деятельности на территории России. Под призывами российский суд имел ввиду обращение лидера Дмитрия Яроша к чеченскому террористу Доку Умарову, появившееся на странице Правого сектора ВКонтакте вскоре после начала российской интервенции в Крыму.

Читайте также"Правый сектор" не обращался за помощью к террористу Доку Умарову - спикер"Дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ. Вина его подтверждается распечатками с сайта соцсети", - сказано в сообщении агентства.

Также российское следствие, не смогло установить точной даты появления призыва. Однако после непродолжительных слушаний суд постановил удовлетворить ходатайство и арестовать лидера "Правого сектора".

Как известно, сообщение с якобы призывом Яроша к Доку Умарова было сразу удалено со страницы ПС Вконтакте, а спикер организации заявил, что призыв появился после того, как был взломан аккаунт одного из администраторов страницы.