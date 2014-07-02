ВР не присудила 10 представителям молодежи премию за развитие парламентаризма и самоуправления

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали только 179 народных депутатов из 312 зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также не смогли вернуться к этому вопросу. Соответственно, председатель ВР Александр Турчинов поручил профильному комитету доработать этот проект постановления и позже вновь внести в сессионный зал.Читайте такжеРада приняла закон о госпомощи субъектам хозяйствования

По убеждению народного депутата от Партии регионов Сергея Матвиенкова, список лауреатов не представляет все регионы Украины, а также у него вызывает вопрос сам конкурсный отбор.

Так, премию планировалось присудить заместителю председателя Всеукраинского союза молодежных общественных организаций «Всеукраинский совет регионального молодежного развития и сотрудничества» Арсению Бондарю, заместителю председателя Всеукраинской молодежной общественной организации «Команда молодежи Виталия Кличко», помощнику-консультанту народного депутата Украины Роману Григоришину, студенту Черноморского государственного университета им. Петра Могилы Николаю Дмитриеву, председателю Всеукраинской молодежной общественной организации «Совесть и Надежда Украины» Владимиру Крейденко, студенту Института информатики Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова Илье Кротенко, члену правления Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодежь Демократического Альянса» Ивану Лукере, Балтскому городскому голове Сергею Мазуру, председателю Всеукраинской молодежной общественной организации «Национальный Альянс» Майе Москвич, молодежному городскому голове города Тернополя, советнику городского головы города Тернополя Любомиру Шимкиву и президенту Всеукраинской молодежной общественной организации «Украинская ассоциация студенческого самоуправления» Елизавете Щепетильниковой.Читайте такжеВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет

В соответствии с проектом постановления, Управлению кадров Аппарата Верховной Рады Украины планировалось поручить обеспечить оформление и вручение соответствующих дипломов лауреатам Премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

Управление делами Аппарата ВРУ должно было обеспечить выплату денежной части лауреатам Премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.