На горе Карачун рухнула телевышка

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Об этом в Twitter сообщают очевидцы.

"На г. Карачун упала телевышка. Высота вышки 222 м. Тросы перебиты минами. Все живы", - пишет пользователь INFOOPIR.

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