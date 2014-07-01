На горе Карачун рухнула телевышка
02:11, 01 июля 2014Политика
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На горе Карачун возле Славянска в результате обстрела террористами украинских позиций рухнула телевышка.
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На горе Карачун рухнула телевышка / slavdelo.dn.ua
Об этом в Twitter сообщают очевидцы.
"На г. Карачун упала телевышка. Высота вышки 222 м. Тросы перебиты минами. Все живы", - пишет пользователь INFOOPIR.
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Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко в ночь на 1 июля отменил перемирие и продлил действие АТО.
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