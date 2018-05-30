Неделя в цифрах

2 раунда консультаций по мирному урегулированию кризиса на Донбассе провели в Донецке уполномоченные от украинской власти с террористами от ДНР и ЛНР на уходящей неделе. На встрече присутствовал президент Украины Леонид Кучма, а также Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, представители ОБСЕ и российского посольства в Украине.

3 здания в Донецке и Луганске захватили на этой неделе террористы. В частности, помещение районного отдела МВД в Донецке, а в Луганске бандформирования взяли под контроль приемник-распределитель МВД и областной офис технической службы “Киевстар”.



4 наблюдателя ОБСЕ, захваченные в плен еще в мае этого года, были отпущены на этой неделе террористами Донбасса.

11 пропускных пунктов в восточных областях Украины закрыли пограничники. 5 из них международных, 4 автомобильных, а также один железнодорожный и один местного значения.

38% украинцев считают себя европейцами по состоянию на весну 2014 года. Четыре года назад количество таких граждан составляло 28%. В региональном распределении больше всего тех, кто считает себя европейцами, среди жителей Запада (59%), а меньше всего - среди жителей Донбасса (11%). В Центре ощущают себя европейцами 43%, не ощущают 47%, на Юге - 38% и 50,5%, на Востоке - 28,5% и 63%, на Донбассе 11% и 82%, соответственно. В возрастом распределении больше всего тех, кто идентифицирует себя европейцем - среди представителей возрастной группы 40-49 лет.

68% украинцев выступают за украинский язык как единый государственный. За то, чтобы в Украине были 2 государственных языка – украинский и русскийвысказались 28,6% опрошенных.



72 часа добавил президент Петр Порошенко к “перемирию” между силами АТО и террористами из ДНР и ЛНР. Соответствующий указ появился на сайте главы государства в 00:29 28 июня. Режим неприменения силы будет завершен в 22.00 часа понедельника, 30 июня.



78,5% граждан готовы проголосовать на референдуме за Украину как унитарное государство при условии проведения децентрализации власти. За федеративное устройство в государстве готовы проголосовать соответственно 12,3% и 11,6% опрошенных.



145 украинских военных погибли, а 312 получили ранения с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Только 28 июня на Донбассе были убиты пятеро украинских военнослужащих, а 18 - ранены.

1500 должностей сократил в аппарате Генпрокуратуры Украины новый руководитель Виталий Ярема. Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, усовершенствования организации работы органов прокуратуры.

2000 бронежилетов намерены передать Вооруженным силам Украины власти США. Планируется, что передача состоится в ближайшие дни.

5772 человека составляет теперь предельная численность исполнительных органов "государственной власти" Крыма и аппарата "Совета министров". Это в 5,5 раз больше, чем было утверждено в 2013 году.

17 000 бронежилетов, купленных за счет продажи казначейских обязательств “Военные”, должны получить украинские военный до конца июля. 4400 бронежилетов, по данным СНБО, вооруженным силам уже передали.



24 300 человек перемещены из Донецкой и Луганской областей с начала проведения АТО (15 апреля. Среди отселенных: детей - 9718, инвалидов и лиц преклонного возраста - 2969. Наибольшее количество граждан в настоящее время размещены в Киеве, Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.



30 000 000 долларов активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его приближенных заморозил Лихтенштейн. Власти государства также начали расследование по делу об отмывании денег. Ранее счета Януковича, его семьи и окружения на 139 миллионов долларов заблокировала Швейцария.