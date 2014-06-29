СНБО: С начала АТО погибли 145 украинских военных, 312 - получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

За прошедшие сутки, по словам Лысенко, на Донбассе были убиты пятеро украинских военнослужащих, 18 - ранены.

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«Банды террористов в течение прошедших суток вновь нарушали условия прекращения огня, несколько раз обстреляли из автоматических гранатометов и минометов один из блокпостов под Славянском. Атака отбита. Вследствие боя погибли трое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения», - сказал представитель СНБО.

Также, по его словам, было несколько минометных обстрелов блокпоста в районе аэропорта «Краматорск» в Донецкой области, и села Бирюково в Луганской области. Кроме того, около полуночи боевики обстреляли из минометов опорный пункт Госпогранслужбы в Луганской области. В ответ пограничники открыли огонь на поражение, после чего боевики отступили. Один пограничник ранен.

Помимо этого, террористы атаковали колонну тылового обеспечения в районе населенного пункта Нижняя Ольховая в Луганской области. Бой длился около 30 минут, в ходе которого двое военнослужащих погибли, восемь ранены.

В районе села Приволье Донецкой области боевики заложили фугас на маршруте движения украинских военных, перевозивших гуманитарный груз для населения. Машина сопровождения БМП-2 подорвалась на заложенном фугасе, пять военнослужащих контужены.

Были атакованы позиции Нацгвардии недалеко от села Шишково Луганской области и в районе населенного пункта Тараны Донецкой области. Атаки отбиты, потерь нет.

Напомним, что по данным СНБО, 28 июня около 18 часов пограничный наряд в Луганской области зафиксировал факт пересечения государственной границы российским беспилотным самолетом, который пересек украинско-российскую границу и углубился на территорию Украины на 300-500 метров. Пограничная служба остановила разведывательную миссию самолета огнем из стрелкового оружия.

Также вчера террористы захватили Донецкий завод химических изделий, на котором они планируют начать производство ручных осколочных гранат.

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Незаконные бандформирования продолжают захватывать административные здания. В частности, 28 июня захвачено здание районного отдела МВД в Донецке, приемник-распределитель МВД и областной офис технической службы «Киевстар» в Луганске.

Также террористы захватили три бронированных инкассаторских микроавтобуса «Пивденкомбанка» в городе Донецк и два комбайна в селе Веселое Донецкой области.

Вчера было остановлено движение поездов на участке Мохнич — Зеленый Колодец Южной железной дороги (Харьковская область) из-за подрыва полотна.