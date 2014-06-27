На востоке Украины пограничники закрыли 9 пропускных пунктов - СНБО
12:49, 27 июня 2014Политика
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В восточных областях Украины пограничники закрыли 9 пропускных пунктов.
Пункт пропуска "Изварино" уже закрыто /Фото:ГНСУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеКабмин приостановил работу пункта пропуска "Изварино" на Луганщине
По его словам, среди закрытых пунктов пропуска 5 международных, из них 4 автомобильных, а также один железнодорожный и один местного значения.
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