На востоке Украины пограничники закрыли 9 пропускных пунктов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеКабмин приостановил работу пункта пропуска "Изварино" на Луганщине

По его словам, среди закрытых пунктов пропуска 5 международных, из них 4 автомобильных, а также один железнодорожный и один местного значения.