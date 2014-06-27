В Донецке началась вторая встреча Кучмы с Медведчуком, Шуфричем и террористами

Второй раунд консультаций по мирному урегулированию кризиса на Донбассе начался Донецке, сообщил РИА Новости источник, присутствующий на консультациях.

Отмечается, что на консультациях присутствует экс-президент Украины Леонид Кучма. Кроме того, там находятся Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич. Также, по словам источника, на встрече присутствуют представители ОБСЕ и российского посольства в Украине.

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Напомним, первые консультации по реализации мирного плана по урегулированию конфликта на востоке страны прошли в Донецке в понедельник.

Ранее пресс-служба ОБСЕ сообщала, что 23 июня 2014 года Виктор Медведчук представлял на мирных переговорах самопровозглашенные "Донецкую народную республику" (ДНР) и "Луганскую народную республику" (ЛНР).

"В Донецке специальная мониторинговая миссия ОБСЕ встретилась с "министром информации" так называемой "Донецкой народной республики", который сообщил миссии, что Виктор Медведчук, который ранее занимал должность главы Администрации бывшего Президента Леонида Кучмы, был недавно назначен в качестве представителя от ДНР и так называемой "Луганской народной республики" для переговоров с правительством при посредничестве ОБСЕ", - шла речь в сообщении.