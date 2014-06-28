Россия обвинила Украину в "необоснованных территориальных претензиях"

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) России. В российском ведомстве признали, что в связи с этим актуальна "как таковая" идея оказания помощи Украине в области прав человека со стороны международного сообщества. "Страна действительно в ней нуждается. Киев это признал и сам обратился за содействием", - написано в документе.

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Вместе с тем, Россия раскритиковала принятую 27 июня Советом ООН по правам человека резолюцию об оказании содействия Украине в области прав человека. "К сожалению, текст резолюции свидетельствует о том, что СПЧ использовали в конъюнктурных целях для выдвижения и подкрепления необоснованных политических и территориальных претензий, дискуссия по которым в принципе неуместна", - заявили в российском МИДе.

Там настаивают, что в ходе консультаций призывали украинскую делегацию и "тех, кто за ней стоит", отказаться от такого "неконструктивного настроя и сосредоточиться на правозащитных вопросах". Российские дипломаты считают, что резолюцию поддержали страны Запада, которые "сыграли неприглядную роль в дестабилизации обстановки в Украине, и их традиционные союзники".

Напомним, 27 июня на 26-й сессии Совета ООН по правам человека приняли резолюцию о сотрудничестве и помощи Украине. Резолюцию поддержали 23 делегации, против высказались 4 и 19 - воздержались. Главными пунктами резолюции являются: проведение реформ со стороны украинской власти и сдачи оружия со стороны членов вооруженных групп.