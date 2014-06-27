Тымчук о террористах: впереди - силы АТО, позади - огонь российских "друзей"
01:26, 27 июня 2014Политика
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Украинские силовики сообщают, что российские пограничники уничтожают террористов при попытке их бегства с территории Украины в РФ.
Reuters
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Впускают в Украину, правда, без проблем. Чисто в стиле НКВД, по-путински. Террористы должны знать: вход на Донбасс рубль, выход – два", - пишет он.
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"Легко войти, да непросто выйти: впереди огонь сил АТО, позади – огонь российских "друзей". Добро пожаловать в ад", - написал Тымчук.
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