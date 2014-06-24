Обама заявил, что заинтересован в диалоге с Путиным - СМИ

21:28, 24 июня 2014
Политика
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Президент США Барак Обама заинтересован поддерживать диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным по всем вопросам, в том числе по Украине.

REUTERS

Об этом заявил журналистам представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Президент заинтересован в открытом и деловом диалоге с президентом Путиным, несмотря на имеющиеся разногласия", — сказал Эрнест, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Обама, несомненно, признает законные интересы России на Украине, но в то же время призывает все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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