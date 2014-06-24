Пора переходить к "плану Б", иначе украинский народ возьмет все в свои руки - батальон "Донбасс"

Террористическую организацию "ДНР" будут пытаться поднимать до статуса "воюющей стороны" и режим прекращения огня, скорее всего, продлят.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Прекращение огня для того, чтобы дать время сдать террористам оружие, плавно перерастает в переговоры с террористами. С обоих сторон на "переговорах" творцы и активные участники старой Украины - корумпированного, неэффективного государства, защищающего интересы маленькой кучки воров и негодяев. С недоумением и брезгливостью смотрел вчера на эти переговоры с флагом ДНР на заднем плане", - пишет он.

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Семенченко считает, что необходимо переходить к "плану В", иначе "все это сборище будет похоронено "планом С", автором которого будет украинский народ".

"Очень надеемся на то, что Верховный главнокомандующий отдаст приказ армии навести порядки и вымести с Донбасса всю эту нечисть", - резюмировал командир.