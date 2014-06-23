На Донетчине террористы похитили двух местных жителей за снос их блокпоста

22:37, 23 июня 2014
Политика
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В Краматорске Донецкой области террористы похитили двух местных жителей, которые организовали снос их блокпоста.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили сегодня в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

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Согласно сообщению, в Краматорске, в поселке Шабельковка, боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» пытались установить блокпост, однако местные жители воспрепятствовали этому. 

Ополченцы удалились, но позже они похитили двух местных жителей, которых обвинили в организации сноса блокпоста.

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