Генпрокуратура решила арестовать здания в Межигорье - журналистка

В Межигорье прибыли представители Генпрокуратуры, чтобы арестовать здания.

Об этом сообщает журналистка Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

"Следователь ГПУ Игорь Слободяник пришел в Межигорье арестовывать здания. Говорит, прокуратура ищет здесь документы", - пишет она.

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Журналистка отмечает, что на вопрос, обработали ли прокуроры 25 тысяч документов, которые журналисты передали следствию в феврале (YanukovychLeaks - сайт о документах, которые нашли в Межигорье - прим. ред.), Слободяник не ответил.

"Зато под предлогом поиска документов Межигорье закроют для посещения и тихонько передадут кому надо", - заявляет она.

Также в Межигорье приехал заместитель министра МВД Николай Величкович.

"Говорит, что сейчас МВД охраняет Межигорье и никто из ГПУ не предупреждал их о каких-либо арестах или следственных действиях. Что за самодеятельность прокуратуры?" - пишет журналистка.