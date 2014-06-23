Для решения конфликта на Донбассе важно персональное привлечение мировых лидеров - Порошенко

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сказал в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко проинформировал канцлера, что за последние сутки боевики в Донецкой и Луганской областях нарушали режим прекращения огня более 20 раз.Читайте такжеГенсек ООН поддержал мирный план Порошенко

"Для разрешения конфликта на востоке Украины помощь и персональное привлечение Меркель и других мировых лидеров критически важны" – заявил глава Украинского государства.

Меркель подтвердила солидарную позицию по поддержке мирного плана Порошенко и свою готовность максимально способствовать многостороннему диалогу всех заинтересованных сторон.Читайте такжеПрезидент Литвы публично сравнила Путина с Гитлером и Сталиным

Президент Украины отметил важность реализации с Германией совместных проектов по восстановлению объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.