В батальоне "Донбасс" создали женское подразделение

В батальоне - 6 женщин. Цель у девушек одна на всех - защитить Украину, передает ТСН.

Половая принадлежность в этом деле не важна, уверяют девушки-бойцы. Например, родители Вики, которое руководит девушками, не знают, что их дочь проходит военную подготовку и скоро отправится на Восток, откуда родом, защищать свой город от террористов.

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Медику из Павлограда, которая не хочет называть своего имени, повезло больше, потому что семья полностью поддерживает ее решение воевать.

Поддерживают девушек и мужчины из батальона. Однако им не потакают.: тренировки - одинаковое для всех. Передислокации в зону АТО девушки не боятся. Наоборот, ждут, когда смогут применить оружие против врага.

Уничтожать террористов готовы, уверяют они. Остаться в армии девушки планируют и после победы. В мирное время, уверены они, в армии нужно будет преодолевать внутреннего врага - коррупцию.