В Госпогранслужбе рассказали о причине боя в «Изварино»

Вчера по международному пункту пропуска «Изварино» в Луганской области террористы открыли огонь из гранатометов, минометов, пулеметов и снайперских винтовок.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Около 21.20 боевики подъехали к пункту пропуска на автомобилях и открыли огонь по составу пограничного наряда. Охранники границы приняли все необходимые меры для эвакуации гражданских лиц, находившихся в пункте пропуска, в безопасные места. После этого смена пограничных нарядов переместилась на заранее подготовленные огневые позиции и приняла бой», - говорится в сообщении и подчеркивается, что «в ходе столкновения 6 пограничников получили огневые ранения, 2 из которых – тяжелые».

Читайте такжеВ результате обстрела «Изварино» и «Успенка» ранены 9 пограничников

По данным Госпогранслужбы, в последующем пограничники вынуждены были под натиском противника отступить с боем на территорию России.

«Во время боя террористами также был произведен обстрел российской территории и ранен один российский пограничник, после чего представители пограничной службы России открыли по нападавшим ответный огонь», - отметили в Госпогранслужбе.

О нападении на пункт пропуска информированы все взаимодействующие органы.

По имеющейся информации бой возник в результате попытки террористов переместить с территории Украины в Россию неизвестный груз, отметили в Госпогранслужбе.