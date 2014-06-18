Аваков: Газопровод взорвался из-за внешнего вмешательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабинета министров.

"Во время изучения обстоятельств происшествия главной причиной и главным аспектом нашего внимания, следственных органов и органов по чрезвычайной ситуации, есть внешнее вмешательство. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основу бетонной опоры трубопровода, после чего произошли два коротких взрыва, и потом - большой взрыв. Следствие продолжается", - сказал Аваков.

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"Произошло возгорание, оно было достаточно большим, мы имели около 300 м пламени. Возгорание происходило около нескольких часов и в конце концов было затушено", - добавил министр.

Аваков подчеркнул, что "подача газа, благодаря резервным путям поставки, не пострадала, ситуация локализована, продолжается изучение местности на предмет дополнительных предметов".

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой - Помары - Ужгород», которым осуществляется транзит российского газа в Европу.

Ключевая версия - теракт. Следственное управление МВД открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.