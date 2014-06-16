При региональных органах СБУ создадут антикоррупционные общественные советы

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, советы будут содействовать органам СБУ в противодействии коррупции, формировать принципы предотвращения коррупции во всех сферах общественных отношений, предупреждать участие сотрудников правоохранительных органов в коррупционных схемах, обеспечивать защиту прав, свобод и интересов граждан, общества и государства.

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В состав региональных антикоррупционных советов, которые будут работать на общественных началах, войдут общественные деятели, представители правозащитных организаций и СМИ, эксперты, специалисты в сфере антикоррупционного права.

«Создание антикоррупционных советов позволит вовлечь широкий круг общественности в осуществление гражданского контроля над государственными органами», - отметили в пресс-центре.