Российских журналистов телеканала «Звезда» сегодня передадут военному атташе РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Передача должна состояться в 13.30 в помещении ОГА.

Как сообщал УНИАН, 14 июня бойцы «Правого сектора» задержали возле Покровского блокпоста в Днепропетровской области двух журналистов официального телеканала вооруженных сил России «Звезда» - граждан России, и двух жителей Донецкой области, которые за денежное вознаграждение перевозили иностранцев в Днепропетровск.

По информации «Правого сектора», среди изъятых у российских журналистов материалов обнаружены данные об их контактах «с наемниками и диверсантами из России, в частности с Александром Мажаевым, более известным под прозвищем "Бабай", которые не попадали в телесюжеты для российских новостей».Читайте такжеНацгвардия сообщает о задержании российских журналистов, которые шпионили в зоне АТО

Кроме того, журналисты "Звезды" тайно снимали блокпосты украинской армии, после чего соответствующие данные попадали в Москву и вооруженным сепаратистам.

Задержанных передали сотрудникам управления СБУ в Днепропетровской области для установления всех их связей с координаторами ДНР и российскими наемниками.

6 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины вблизи одного из блокпостов в зоне проведения АТО по подозрению в наблюдении и сборе информации об организации службы на блокпосту задержали двух журналистов «Звезды». Задержанные имели при себе документы, подтверждающие аккредитацию при самопровозглашенной «Донецкой народной республике». 9 мая эти граждане РФ были высланы с территории Украины.

РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.