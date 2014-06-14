СБУ задержала одного из лидеров мариупольских боевиков. Планировал сбежать в Беларусь

На железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский» сотрудники СБУ задержали одного из руководителей так называемой группы боевиков «Чечена», который активно участвовал в вооруженных противостояниях против украинских военнослужащих на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, боевик с позывным «Нерпа» в преступной группе выполнял функции гранатометчика.

Задержанный – 51-летний житель Мариуполя, планировал сбежать из Украины в Беларусь на поезде международного сообщения «Мариуполь - Барановичи». Злоумышленник хотел избежать уголовной ответственности за участие в вооруженных бандформированиях на востоке Украины.

Кроме этого, установлено, что он находился в общегосударственном розыске органов милиции по подозрению в совершении разбоя, грабежа, незаконного завладения транспортным средством и т.п.

Задержанный передан органам внутренних дел для принятия процессуального решения.

