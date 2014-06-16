В Донецке наблюдаются перебои с водоснабжением - горсовет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкого городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 9.30 16 июня обстановка в Донецке стабильная. Ночь с 15 на 16 июня прошла спокойно.

"По городу наблюдаются перебои с водоснабжением. Это связано с тем, что на насосной станции I подъема канала Северский Донецк-Донбасс в поселке Семеновка продолжаются ремонтные работы и водоподача в обычном режиме пока не восстановлена", - говорится в сообщении. Читайте такжеЧасть Донбасса из-за террористов осталась без воды

Ситуация с продовольственным обеспечением в Донецке стабильная.

Общественный транспорт вышел на маршруты города и в полном объеме обеспечивает потребность жителей.