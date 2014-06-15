Россия направила ноту протеста по поводу событий у своего посольства в Украине

Кроме этого, в ноте протеста требуется возместить причиненный ущерб, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте такжеЛавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на протест у посольства РФ в Киеве

«В том, что касается вакханалии, устроенной молодчиками с неонацистскими и прочими неприличными лозунгами в отношении российского посольства, то направлена официальная нота в МИД Украины с требованием выявить и наказать виновных, возместить причиненный серьезный ущерб», - сказал Сергей Лавров. «Будем добиваться внятной реакции наших украинских коллег», - сказал он, передают РИА Новости.