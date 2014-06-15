Россия направила ноту протеста по поводу событий у своего посольства в Украине
20:12, 15 июня 2014Политика
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В Министерство иностранных дел (МИД) Украины направлена нота протеста с требованием наказать виновных в «вакханалии» у здания российского посольства в Киеве.
фото REUTERS
Кроме этого, в ноте протеста требуется возместить причиненный ущерб, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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«В том, что касается вакханалии, устроенной молодчиками с неонацистскими и прочими неприличными лозунгами в отношении российского посольства, то направлена официальная нота в МИД Украины с требованием выявить и наказать виновных, возместить причиненный серьезный ущерб», - сказал Сергей Лавров. «Будем добиваться внятной реакции наших украинских коллег», - сказал он, передают РИА Новости.
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