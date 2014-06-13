Председатель Госпогранслужбы Литвин подал в отставку - СМИ

Об этом на своей Facebook-странице сообщил журналист 1+1 Григорий Жигалов.

"Активисты, которые пикетировали погранслужбу, своего добились - Литвин подписал рапорт об отставке", - написал он.

Согласно закону о "Государственной пограничной службе Украины", председателя Государственной пограничной службы назначает на должность президент по представлению премьер-министра и прекращает его полномочия на этом посту.

Читайте такжеВ Киеве митингующие штурмуют здание Госпогранслужбы с требованием отставки главы ведомства

Как известно, 12 июня несколько десятков митингующих пытались штурмом взять здание главного офиса Государственной пограничной службы на улице Золотоворотской.

Они обвиняли руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил "силовой разблокировкой и арестами" митингующим, которые пикетировали Госпогранслужбу.

"Эти люди, которые требуют активизации, полностью блокируют госучреждение, которое фактически проводит боевые действия", - подчеркнул министр.

Источник Украинская правда