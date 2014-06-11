Le Parisien: Время деэскалации конфликта в Украине

В статье под названием «Время деэскалации конфликта в Украине» в газете Le Parisien говорится о том, что эскалация ситуации на Украине «уступила место новой атмосфере», как считает глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что все стороны «готовы» принять меры для деэскалации кризиса, который длится уже несколько месяцев. После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и польским коллегой Радославом Сикорским в Санкт-Петербурге, немецкий министр заявил: «Я не говорю, что мы уже нашли решение для выхода из кризиса, но эскалация уступила место новой атмосфере».

В то же время, во вторник российские власти поддержали решение Президента Украины Петра Порошенко о создании гуманитарных коридоров на востоке, где украинская армия проводит операцию против вооруженного восстания пророссийских ополченцев, как этого требовала Москва. «Мы узнали, что г-н Порошенко объявил о создании гуманитарных коридоров для тех, кто хочет покинуть Донецкую и Луганскую области. (...) Мы приветствуем это решение. Это шаг в правильном направлении», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эта деэскалация конфликта, которую очень ждут в Украине и на Западе, началась через несколько дней после того, как 6 июня Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко неожиданно пожали друг другу руки во время празднования годовщины Нормандской операции.

Избранный 25 мая прозападный миллиардер Порошенко недавно признал, что для того, чтобы восстановить мир во всей Украине, необходимо наладить отношения с Россией. В то же время, он подтвердил, что статус пророссийского Крыма, а также проевропейская ориентация Украины не ставятся под вопрос.