Россия продолжает пропуск через границу на закрытых Украиной пунктах - ГПСУ

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники напоминают, что были вынуждены передислоцировать несколько подразделений Луганского пограничного отряда после нападений на пограничные пункты, что несло прямую угрозу жизни и здоровью участников международного движения. Именно по этим причинам Кабинетом министров Украины, согласно двусторонним договоренностям с Правительством РФ, принято решение о временном прекращении движения через ряд пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеПограничники в "Изварино" в осаде боевиков не получают приказов и не знают, что им делатьВ частности, данное решение касается пунктов пропуска в Донецкой области: «Мариновка - Куйбышево»; в Луганской области: «Червонопартизанск - Гуково», «Красная Могила - Гуково», «Новоборовцы - Алексеево-Тузловка», «Краснодарский-Донецк», «Краснодарский-Нижний Швырев», «Северный-Донецк», а также «Должанский-Новошахтинск».

О принятом решении МИД Украины нотой от 5 июня 2014 года проинформировало российскую сторону по дипломатическим каналам. Также данная информация была передана по линии пограничных уполномоченных. Поэтому в ГПСУ не понимают, почему ФСБ России продолжает осуществлять пропуск через границу в пункте пропуска «Новошахтинск» и нарушает двусторонние договоренности и таким образом способствует незаконному движения через государственную границу.

Читайте такжеВ пункте пропуска «Должанский» террористы проверяют документы и грузы«По этому поводу пограничное ведомство проинформировало МИД Украины и предоставило всю необходимую информацию для реагирования на международном уровне. Кроме того направлено очередное письмо пограничной службе ФСБ России о необходимости прекращения пропускных операций в указанных пунктах пропуска», - говорится в сообщении ГПСУ.