Пограничники в "Изварино" в осаде боевиков не получают приказов и не знают, что им делать

Пограничники пункта "Изварино" продолжают ждать распоряжений от руководства относительно своих дальнейших действий.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пограничном отряде во вторник.

По словам пограничников, они находятся в окопах в окружении террористов, не имеют тылового обеспечения, а кроме того, у них недостаточно боеприпасов.

"Мы не жалуемся, мы готовы принять бой, но мы до сих пор не имеем никаких приказов или команд и не понимаем, что нам делать", - сказал собеседник.

"Между собой мы говорим о том, что мы 9-я рота, потому что про нас все забыли", - сказал он.

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По словам пограничника, по меньшей мере 300 км госграницы между Украиной и Россией в данный момент остается без присмотра и, несмотря на некоторые закрытые пункты пропуска, с российской стороны в Украину продолжают прибывать наемники.

Как известно, вечером 8 июня террористы совершили обстрел пункта пропуска "Изварино" на Луганщине, но получив от пограничников огневое сопротивление в ответ сразу скрылись с места происшествия.

Боевики подъехали к пункту пропуска на нескольких транспортных средствах, открыли огонь. Пограничное подразделение сразу дало огневой отпор нападавшим, после чего последние исчезли в направлении населенного пункта Изварино. Пострадавших со стороны пограничников нет.