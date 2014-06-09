В МИД Польши назвали "черным пиаром" сообщения о польских наемниках в Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский в своем Twitter.

"Не подтверждаю информации о задержании сепаратистами граждан Польши среди наемников в Восточной Украине. Это элемент черного пиара", - написал он.

О задержании наемников из государств Европейского союза, среди которых, вроде бы есть граждане Польши и Чехии, сообщило сегодня российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на представителя террористической организации ДНР.

Читайте такжеПольша призывает сограждан оставить восток УкраиныРанее представители польской власти неоднократно опровергали информацию, которая время от времени появлялась в российских медиа о том, что в Польше готовились "боевики" для участия в массовых акциях протеста в Киеве в конце прошлого и начале этого года, в феврале привели к смене власти в Украине.

По данным губернатора Донецкой области Сергея Таруты, в плену у сепаратистов сейчас находится около 200 человек.