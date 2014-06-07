В Славянске на передовую военным прислали пеноблоки вместо бетонных укреплений - СМИ

На передовой нет телевизора, поэтому солдаты не смогут увидеть инаугурации нового президента, однако, все выступают за решительные действия со стороны гаранта. Нет там и других бытовых удобств - душ конструируют из простых бутылок.

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Полтора месяца они не мылись в нормальном душе и не спали в нормальной кровати. Об этих блага цивилизации говорить здесь запрещено, передает ТСН.

Несмотря на все неудобства, ребята не жалуются, а просят от командования об блоках, ведь здесь трудно прятаться во время обстрела. И вместо бетона им прислали пеноблоки, которые простреливаются даже с АКМ.

Но, несмотря на все, солдаты продолжают бороться и не собираются сдаваться, ведь это их Украина и за нее они готовы умереть.