ЕС хорошо воспринял Порошенко, знающего английский - европейские эксперты

Об этом говорят эксперты, опрошенные собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе. Они ответили на три вопроса: какой у Порошенко имидж в ЕС, каковы его сильные и слабые стороны и ожидания от его президентства.

Отвечая на первый вопрос, ведущий эксперт Европейского политического центра Аманда Пол заметила, что в ЕС Порошенко имеет положительный имидж политика, который последовательно поддерживает европейскую интеграцию, „занимая позицию, согласно которой процесс европейской интеграции выступает как инструмент демократизации и модернизации Украины”.

„Несмотря на бизнес-интересы в России, он никогда, как это делали некоторые другие украинские олигархи, не занимал позицию балансирование между его деловыми интересами в России и будущим Украины. Шоколадный бизнес господина Порошенко, Roshen, был одной из первых целей российских торговых санкций накануне Вильнюсской саммита «Восточного партнерства», но господин Порошенко никогда не колебался в выборе европейской интеграции для Украины”, - говорит она.

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Пол также отметила, что во время Евромайдана Порошенко поддержал протестующих, „демонстрируя солидарность, помогал им”. „Он был первым миллиардером, который высказался в пользу революции и появился на главной площади Киева, заявив свои взгляды всей Украине”, - подчеркнула эксперт.

Говоря о сильных и слабых сторонах, Пол, которая лично знакома с Порошенко, высказала мнение, что он „является хорошим человеком, без жеманства”. „Он может вступить в контакт с кем угодно и тщательно сбалансировать отношения. Таким образом, кажется, что он сможет помочь построить единую Украину, построить доверие среди населения, лучше, чем это сделают другие. Его прошлое как бизнесмена помогает ему вполне понять огромные экономические вызовы, с которыми борется Украина”, - считает Пол.

Кроме того, европейский эксперт обратила внимание на тот факт, что Порошенко является первым украинским президентом, который выступает на английском, что сделает гораздо проще его общение со своими коллегами на Западе.

„Значительная часть общества поддержала Порошенко, поэтому важно, чтобы он придерживался идей, которые он так громко провозглашает сейчас. Я верю, что он это будет делать, потому что он взял на себя руководство в самый важный момент в истории Украины, и он не должен подвести людей, которые уже вложили в этого столько веры”, - убеждена Пол.

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Говоря об ожиданиях от президентства Порошенко, эксперт констатировала, что он „сталкивается со множеством проблем, и его президентство, в частности, в ближайший период, будет нелегким”.

„Ожидается, что он развернет страну, экономически и политически, включая возврат экономики на прочную основу, стабилизацию и безопасность в стране. Ожидается, что он впервые в истории Украины установит законность; положит конец глубокой коррупции и монополии, которую олигархи создали в экономике, и произведет прогресс в отношениях с ЕС. Конечно, он не может сделать это один, это требует сильной командной работы и политического консенсуса. Это означает, что все украинские элиты должны петь одинаковый гимн, а это будет серьезной проблемой”, - считает Пол.

Главный эксперт Фонда Маршала Юрг Форбриг (Joerg Forbrig) соглашается с тем, что „после ошеломляющего голосования украинцев господина Порошенко приветствовали в ЕС как полностью легитимного президента Украины”.

„Его избранием завершился длительный период неопределенности для многих в ЕС, которые часто находились под впечатлением от российских СМИ относительно того, что Украина после свержения Виктора Януковича не имела законного правительства”, - напомнил он.

Указывая на убедительную победу, которую Порошенко смог получить в первом туре, Форбриг говорит, что в Европе признают, что он был избран благодаря экстраординарной явке избирателей по всей стране, так и получению больше, чем его противники, голосов, практически, во всех избирательных округах.

„Это наделяет его достаточно широким основанием, чтобы преодолеть многочисленные разногласия, которые существуют в Украине, и господин Порошенко, конечно, как ожидается, будет президентом всех украинцев, независимо от регионов или языка”, - говорит эксперт.

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Говоря о сильных и слабых сторонах новоизбранного президента, Форбриг признает, что мнения относительно Порошенко в ЕС несколько разделились.

„Те, кто воспринял Евромайдан как выражение подлинного желания украинцев жить в демократической и европейской стране, отмечают ряд качеств, которые должны помочь Порошенко вывести страну из кризиса. Они ссылаются на его многолетний опыт в правительстве, его обязательства перед протестующими и его рабочие отношения с Россией, где он уже давно имеет деловые интересы. Другие настроены более скептически относительно событий в Украине, которые происходят в течение последних месяцев, и, как следствие, относительно избрания господина Порошенко. Они указывают на его собственный статус как олигарха и его работу в стиле хамелеона в любом правительстве за последнее десятилетие”, - пояснил он.

Отвечая на вопрос относительно ожидания от его президентства, Форбриг констатировал, что существует „общее признание” больших проблем, которые стоят перед Украиной и ее новым президентом.

„Он должен положить конец конфликту с Россией, объединить страну изнутри, избежать экономического и финансового кризиса и проводить серьезные политические, экономические и социальные реформы. Учитывая этот длинный список серьезных проблем, стоящих перед страной, господин Порошенко находится в невыгодной позиции, и решение только части этих вопросов уже составит успех его президентства”, - говорит эксперт.

Кроме того, по мнению Форбрига, чтобы добиться успеха, Порошенко должен провести парламентские выборы с целью дальнейшего укрепления легитимности центральной власти в Киеве.

„Параллельно он должен обратиться к регионам Украины, особенно на Востоке и Юге, с серьезными предложениями относительно децентрализации некоторых правительственных и административных функций. Он должен восстановить общественный порядок и безопасность на всей территории страны, решить проблему с эпидемией коррупции, которая калечит украинскую экономику. Он также должен дать импульс экономике, чтобы избежать длинной слезной дороги для простых украинцев”, - перечислил задачи будущего украинского президента европейский эксперт.

На прошлое Порошенко указывает и другой эксперт Ина Кирш.

„Все хорошо понимают, что Порошенко подстраивался под все правящие силы, которые были в Украине за последние десять лет, и он относится к той категории политиков, которые выживали все время. Но альтернативы ему просто не было”, - считает она.

Кирш говорит, что слабая сторона Порошенко заключается в том, что он является „частью старой олигархической системы, и это не сделает его способным бороться с прежними структурами”.

„Сильная сторона в том, что его поддерживал Майдан, и есть доверие этой части гражданского общества. Плюс, он проевропейский политик”, - отметила эксперт.

Говоря об ожиданиях от президентства Порошенко, Кирш выразила уверенность, что он сможет объединить все части Украины, потому что он, „как бывший основатель Партии регионов, и имея активы в России, может представлять интересы и востока, и запада, потому что за него там голосовали”.

„У него, как ни у кого другого, есть возможности объединить страну в этой сложной ситуации и одновременно начать процесс перемирия с Россией, продвигать Украину далее в Европу, договариваясь с Москвой”, - считает эксперт.

Напомним, Порошенко победил в первом туре выборов президента Украины, которые состоялись 25 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины состоится завтра, 7 июня.