Лукашенко выразил готовность сотрудничать с новым президентом Украины

Как сообщает официальный сайт президента Беларуси, об этом Лукашенко сказал на встрече с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и главами российских регионов, участвующих в первом Форуме регионов Беларуси и России.Читайте такжеРоссия будет работать с Порошенко, если он перестанет называть бандитов "террористами"

"В Украине избран новый президент. Я думаю, мы будем сотрудничать с новым президентом, с новой властью, потому что там живет наш народ, там же такие, как мы, люди, добрые, трудолюбивые, но вот попали в такую ситуацию, конечно, мы можем отмахнуться от них, но люди еще больше пострадают", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что укрепление прежде всего межрегионального сотрудничества будет мощнейшей основой и локомотивом для любой интеграции на постсоветском пространстве. Лукашенко считает необходимым подключать к этому процессу и регионы Казахстана и Украины.