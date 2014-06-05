Инаугурацию Петра Порошенко будут транслировать на шести языках

Присягу главы государства Петр Порошенко будет зачитывать на торжественном заседании Верховной Рады. Прямую телетрансляцию будут вести «Первый национальный», «Рада» и другие каналы, передает ТСН.ua.

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Вживую увидеть президента можно будет на Софиевской площади в Киеве в этот же день в 11.10. Именно там состоится церемония представления командующих видами вооруженных сил и торжественное поднятие флага, сообщает пресс-служба президента. Это мероприятие можно будет увидеть на «Первом национальном». Пресс-служба главы государства сообщает, что телетрансляцию также будут вести через спутник на 6 языках - украинском, английском, немецком, испанском, французском и русском.