Супруги с 9 детьми из Краматорска попросили убежища в Польше

Вчера через пункт пропуска «Шегини», что на Львовщине, за границу выехала многодетная семья из города Краматорска Донецкой области - супруги и девять детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеВ Украине количество внутренних беженцев с Востока и Крыма достигло 10 тысяч - ООН

С марта этого года на участке Мостиского пограничного отряда зафиксировано пересечение границы более 200 граждан, которые просили статус беженцев в Польше. Всего же с 20 марта Польша приняла 266 человек, из которых 260 - граждане Украины, 1 гражданин Египта и 5 россиян.

"Если с начала событий в Украине выезжали в соседнее государство в основном беженцы из Крыма, то сейчас, с ростом напряжения в восточных областях, в Польшу едут жители Луганщины и Донетчины", - отмечается в сообщении.