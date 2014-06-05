Сына Азарова заподозрили в отмывании денег в Австрии

Об этом пишет Die Presse.

Расследование в отношении него, по данным издания, ведется уже несколько месяцев. Подозрения связаны с деятельностью компании Garda.

Упомянутой компанией Garda, зарегистрированной в Вене, по информации «Украинской правды» до 2012 года руководила жена Азарова-младшего Лилия. Издание отмечало, что данная фирма является акционером производственно-коммерческого предприятия «Металлист», получившего в 2010 году в Украине господдержку в несколько миллионов гривен.

Читайте такжеАзарова объявили в розыск В начале 2014 года украинские СМИ также писали, что жена Азарова-младшего «является владелицей и руководителем целого ряда предприятий» на территории Австрии. О ее муже сообщалось, что он имеет вид на жительство в Австрии и владеет там особняком, отмечалось также, что он руководил фондом Sustainable Ukraine, сообщает Лента.ру.

Алексей Азаров попал в число украинцев, в отношении которых после смены власти в республике были введены международные санкции, предусматривающие замораживание активов на территории ЕС. Позднее, по информации EUObserver, он обжаловал решение о санкциях в Европейском суде.