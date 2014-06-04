Донецкие сепаратисты просят у России $1 млрд кредита

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в госдуме России на расширенном заседании представителей общественных организаций и органов государственной власти заявил один из лидеров донецких сепаратистов Борис Борисов.

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«Единственный выход из ситуации заключается в немедленном перезапуске экономики региона на основе российского рубля. Для этого необходимо создание центрального банка и получение стабилизационного кредита от России в размере как минимум $1 млрд», - сказал он, уточнив, что такой банк предлагается создать в Ростове-на-Дону.

По словам Бориса Борисова, необходимость предоставления такого кредита объясняется тем, что экономика Донбасса составляет «приблизительно свыше 1 трлн рублей годового валового регионального продукта». Кредит на $1 млрд составляет около 2-3% от ВВП Донецкой области. Как он отметил, это небольшая сума, но она поможет организовать «нормальный хозяйственный оборот» в области. «Это не большая цифра. На основании внутренних ресурсов можно было бы докапитализировать эту сумму вдвое и иметь достаточные средства для организации нормального хозяйственного оборота», - подчеркнул он.