Ночью на Луганщине произошла перестрелка у блокпоста - СМИ
09:45, 04 июня 2014Политика
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По словам местных жителей, сильно пострадало кафе, расположенное недалеко от баррикады.
На Донбассе продолжают стрелять / REUTERS
Сегодня ночью в Счастье (Жовтневый район Луганска) на одном из блокпостов произошла перестрелка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и местные СМИ.
В полночь раздалась серия взрывов, которая продолжалась около 10 минут. Снаряды разорвались в районе блокпоста сепаратистов возле моста через Северский Донец. По словам местных жителей, сильно пострадало, расположенное недалеко от баррикады, кафе «Оазис».
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«По предварительным данным, один из снарядов попал в жилой дом, еще один повредил городскую водозаборную скважину. Люди выходят из квартир и прячутся в подвалах. В районе блокпоста слышны автоматные выстрелы», - пишут очевидцы.
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