НАТО призывает Россию вернуть Крым Украине

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что Альянс продолжает считать Крым частью Украины, и призывает Россию вернуть полуостров Украинскому государству.

„Аннексия Россией Крыма является незаконной, мы ее не признаем, продолжаем считать Крым частью Украины, и призываем Россию вернуть Крым Украине”, - заявил он во вторник в Брюсселе перед началом заседания Североатлантического Совета на уровне министров обороны стран-членов НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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Генсекретар НАТО уверен, что правильный путь к разрешению украинского кризиса – это дипломатический путь. „Первый и очень важный шаг в этом направлении для России – деэскалация ситуации, прежде всего, полностью отвести войска от украинской границы. Мы видели признаки начала такого отвода, но на украинской границе еще остаются десятки тысяч российских военных. Эти большие войска находятся там безосновательно”, - отметил он.

Также Расмуссен считает необходимым, чтобы Россия „прекратила поддерживать вооруженные группировки на Востоке Украине, которые захватывают государственные здания, и, как мы видели, также захватили заложниками наблюдателей ОБСЕ”. „Также частью политического решения было бы то, если бы Россия выполняла свои международные обязательства. Это – первоочередные шаги, которые необходимо осуществить, если мы хотим найти долгосрочное разрешение кризиса”, - отметил генсекретарь НАТО.

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Напомним, РФ в марте 2014 года, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.