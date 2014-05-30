ЦИК утвердила образец удостоверения Президента Украины

20:33, 30 мая 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании своим постановлением утвердила образец удостоверения президента Украины.

В ЦИК утвердили удостоверение Президента

Как передает корреспондент УНИАН, размер удостоверения - 180х125 мм, на развороте удостоверение слева указаны фамилия, имя и отчество президента Украины, а также дата проведения выборов.

Читайте такжеИнаугурация Порошенко состоится 7 июняУдостоверение подписано председателем ЦИК. Справа фотография президента размером 40х60 мм.

Также, согласно постановлению ЦИК, секретариату комиссии поручено обеспечить изготовление удостоверения согласно утвержденному образцу.

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