Кабмин может ликвидировать "монстра времен Кучмы" - ДУСю
17:43, 23 мая 2014Политика
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Кабмин предлагает изменить статус Государственного управления делами, рассматривая три варианта изменений - вплоть до его ликвидации.
В Кабмине хотят ликвидировать ДУСю / zakonoproekt.org.ua
Об этом сообщил министр Кабмина Остап Семерак изданию "Тиждень", переадает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу правительства.
Чиновник отметил, что Государственное управление делами - это "монстр, созданный еще при президенте Кучме".
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Остап Семерак отметил, что у правительства в отношении ДУС - "позиция проста".
"Орган, который должен обеспечивать работу президента и его Администрации, не должен заниматься бизнесом, выращивать овощи, производить сыр, масло, молоко, водку", - сказал он.
По его словам, "содержание этой системы - нелепая трата средств, и ее надо уничтожать".
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