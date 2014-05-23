Кабмин может ликвидировать "монстра времен Кучмы" - ДУСю

Об этом сообщил министр Кабмина Остап Семерак изданию "Тиждень", переадает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу правительства.

Чиновник отметил, что Государственное управление делами - это "монстр, созданный еще при президенте Кучме".

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Остап Семерак отметил, что у правительства в отношении ДУС - "позиция проста".

"Орган, который должен обеспечивать работу президента и его Администрации, не должен заниматься бизнесом, выращивать овощи, производить сыр, масло, молоко, водку", - сказал он.

По его словам, "содержание этой системы - нелепая трата средств, и ее надо уничтожать".