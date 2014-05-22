Военный журналист про расстрел солдат: ночевка на обочине - верх некомпетентности

"Во-первых, малыми колонными без воздушного прикрытия в партизанской войне передвигаться вообще нельзя. Если это только не мобильные группы. Во-вторых, если задача не выполнена, колонна должна вернутся либо в ППД, либо на ближайший укрепленный блокпост", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Бабченко удивлен, что военные приняли решение остановиться на ночевку на обочине дороги.Читайте такжеХалатность командования могла стать причиной расстрела наших военных под Волновахой

"Ну, это вообще уже верх... некомпетености. Я не знаю, чем думали люди, принявшие такое решение, но каждый душара знает - ночевки проводятся только на открытой местности, окопавшись и выставив секреты (замаскированный наблюдательный сторожевой пост - Ред.). Для этого даже военное училище заканчивать не надо. Это вообще просто азы", - отметил журналист.

Бабченко также написал, что информация о том, что колонну не пустили в населенный пункт сами жители должна была натолкнуть военных на мысль, что о их маневрах известно противнику.

"Но вместо того, чтобы выехать на середину поля и потратить пару часов на отрытие хотя бы окопчиков боевого охранения, колонна становится на краю поля на обочине. Итог закономерен.Винить, кроме самих себя, некого",- написал военный журналист. Читайте такжеВ результате боя под Волновахой в больницы доставили 31 человека с огнестрельными ранениями

Бабченко не исключил, что при такой подготовке украинскую армию ждут новые потери.

При этом он отметил, что военные на блокпостах вокруг Славянска "уже научились воевать".

Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, со ссылкой на экспертов, также рассказал о причинах инцидента: Недостаточный уровень боевой и тактической подготовки в организации блокпоста, отсутствие разведки местности и связей с местным населением и отсутствие инженерного оборудования позиций блокпоста.

Кроме этого, эксперты отмечают отсутствие боевого охранения, что позволило противнику вплотную приблизиться незамеченным к позициям подразделения. отсутствие оснащения украинских военнослужащих приборами опто-электронной разведки и современыми приборами ночного видения и отсутствие взаимодействия с другими подразделениями, которые могли бы быть быстро переброшены в атакуемый район.