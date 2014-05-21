В Харькове задержали снайпера двух чеченских кампаний
23:34, 21 мая 2014Политика
1
Сегодня в Харькове на станции «Пассажирский» пограничники задержали гражданина РФ, ветерана двух военных кампаний в Чечне.
Мужчина ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Читайте такжеЗадержанный за шпионаж российский дипломат завербовал полковника ВСУ - СБУ34-летний гражданин РФ не смог четко подтвердить цели своей поездки в Украину, а во время дополнительного контроля пограничниками оказалось, что он был снайпером во время первой и второй чеченских кампаний и недавно прошел инструктаж и интенсивное обучение в Ростове-на-Дону.
Задержанный передан сотрудникам СБУ, которые выясняют детали.
Задержанный в Харькове снайпер не смог объяснить цель своего приезда в Украину / ГПСУ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter