В Харькове задержали снайпера двух чеченских кампаний

Мужчина ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте такжеЗадержанный за шпионаж российский дипломат завербовал полковника ВСУ - СБУ34-летний гражданин РФ не смог четко подтвердить цели своей поездки в Украину, а во время дополнительного контроля пограничниками оказалось, что он был снайпером во время первой и второй чеченских кампаний и недавно прошел инструктаж и интенсивное обучение в Ростове-на-Дону.

Задержанный передан сотрудникам СБУ, которые выясняют детали.