Из Крыма сегодня выведены рейдовый тральщик, два буксира и катер ВМС Украины

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

По информации пресс-секретаря украинского флота капитана 1-го ранга Олега Чубука, согласно раньше достигнутым совместной комиссией в составе представителей оборонных ведомств Украины и России договоренностям, в первой половине дня из Стрелецкой бухты Севастополя в нейтральных воды выведены морской буксир «Корец» и рейдовый буксир «Красноперекопск», а во второй половине дня, из озера Донузлав – рейдовый тральщик «Геническ» и катер. Планируется, что в ближайшие часы «Геническ», взяв на буксир катер, отправится в пункт назначения своим ходом, другие выведенные суда достигнут порт назначения при взаимодействии с морским буксиром «Геннадий Савельев» (порт приписки «Южный»).Читайте такжеИз временно оккупированного Крыма 20 мая выведут 4 корабля и судна ВМС Украины - источник

Руководитель пресс-службы ВМС также отметил, что по состоянию на утро 20 мая, из оккупированного Крыма в порты материковой Украины выведены 28 боевых кораблей, катеров и судов украинских ВМС.

Как сообщал УНИАН, всего из оккупированного Крыма подлежат выводу 49 кораблей, катеров и судов. В целом осталось вывести 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей.