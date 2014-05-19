Лишь 4,9% граждан Украины хотели бы, чтобы Янукович вернул себе пост президента - опрос

Таковы переданные агентству УНИАН данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом против этого выступают 90,3% респондентов (подавляющее большинство жителей всех регионов – от 97% на западе до 82% на востоке Украины).

Так, по данным опроса, 50,7% считают действующим главой государства и.о. президента, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, 5,6% – Януковича, 1,8% – обоих одновременно, 37,2% – ни одного из них.Читайте также69,8% жителей Юго-Востока Украины считают Януковича нелегитимным президентом

Если на западе и в центре страны большинство считает главой государства Турчинова (соответственно, 86,6% и 60,1%), на юге – 30,4%, на востоке – 26%, то на юге и востоке большинство (соответственно, 55,1% и 52,3%) не склонно считать главой государства ни Турчинова, ни Януковича.

В то же время Януковича считают главой государства 0,5% респондентов на западе страны, 2% – в центре и на юге, 13,2% жителей востока.

Опрос проводился с 25 по 29 апреля. В нем приняли участие 2012 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.